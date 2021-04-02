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عبدالناصر محمد يعيد البريق للنجوم بالفوز على جمهورية شبين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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حقق الفريق الكروى بناى النجوم فوزا مستحقاً على نظيره جمهورية سبين فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب النجوم بهدف أحرزه محمود دياسطى ، ورفع النجوم رصيده للنقطة 25 فى بداية رحلة تصحيح مسار الفريق للعودة إلى المنافسة من جديد.
ونجح الجهاز الفنى الجديد للنجوم بقيادة عبدالناصر محمد فى انقاذ الفريق من دوامة فقدان النقاط ولخسارة المتتالية فى دورى الدرجة الثانية وحقق 5 نقاط من آخر 3 مواجهات قاد فيها الفريق حيث تعادل فى لقائين وفاز فى واحد ولم يخسر أى مواجهة رغم غياب عنصر الخبرة عن اللاعبين المقيدين فى قائمة النجوم حالياً.
وطالب عبدالناصر محمد لاعبيه بغلق صفحة الفوز على شبين والتركيز على المواجهة المقبلة مع فريق الزرقا خاصة وأنها ستكون نقطة العودة للمنافسة على تذكرة الصعود لدورى الأضواء من جديد.

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