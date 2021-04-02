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تعرف على مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض عدة مباريات مصيرية، خلال شهر إبريل الجاري؛ سواء على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أو بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات الهلال في شهر إبريل:-

- الهلال ضد الاتحاد، يوم 9 إبريل، الدوري السعودي للمحترفين
- الهلال ضد ستحدد لاحقا، يوم 15 إبريل، دوري أبطال آسيا
- الهلال ضد أهلي دبي، يوم 18 إبريل، دوري أبطال آسيا
- الهلال ضد استقلال دوشنبة، يوم 21 إبريل، دوري أبطال آسيا
- الهلال ضد استقلال دوشنبة، يوم 24 إبريل، دوري أبطال آسيا
- الهلال ضد ستحدد لاحقا، يوم 27 إبريل، دوري أبطال آسيا
- الهلال ضد شباب الأهلي، يوم 30 إبريل، دوري أبطال آسيا

يذكر أن الزعيم الهلالي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق بثلاث نقاط عن الشباب الوصيف، بينما يتوتجد في المركز الثالث الاتحاد برصيد 42 نقطة.

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الهلال النصر الفجر الاهلي الابطال

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