الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية يلتقي الرئيس السيسي..ويؤكد: سنواصل الاستثمار في مصر

التقى "دارا خسروشاهي"، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز إنك، مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي عقد افتراضياً بمشاركة عدد من مستثمرين أمريكيين آخرين.





وخلال المناقشة، أكد "خسروشاهي" التزام شركة أوبر المستمر تجاه السوق المصري. كما أكد تصميم الشركة على إحداث تأثير اقتصادي أوسع في مصر، وأشار إلى أن الشركة دعمت 5 ملايين راكب يعتمدون على أوبر كوسيلة تنقل آمنة وموثوقة، فضلاً عن توفير فرص اقتصادية لأكثر من 200,000 سائق مصري حتى الآن، وأثبتت مصر أنها سوق ديناميكي، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لأوبر على مستوى العالم.





وأضاف "خسروشاهي" أنه على الرغم من كون الجائحة كانت ولا تزال فترة صعبة على مستوى العالم، لكن مصر أظهرت مرونة وسرعة استجابة بمستوى عالٍ، واستطاعت أن تشق طريقها نحو التعافي الاقتصادي مرةً أخرى. وأوضح أن تعافي أعمال الشركة في مصر حتى الآن يتم بأحد أسرع المعدلات المرصودة مقارنةً بالأسواق العالمية الأخرى لشركة أوبر، حيث بلغت نسبة التعافي حوالي 80% حتى الآن مقارنة ببداية انتشار الفيروس، كما عرض "خسروشاهي" خلال اللقاء جهود شركة أوبر للمساعدة في الحد من منحنى فيروس كورونا المستجد على الصعيدين العالمي والمحلي، والتي تتضمن التعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعم أطباء الصفوف الأمامية بأكثر من 25,000 رحلة مجانية، وتوفير فواصل داخل سيارات السائقين للتباعد الاجتماعي، وتوفير جلسات تعقيم مجانية للسيارات.





كذلك، استعرض "خسروشاهي" آخر توسعات أوبر باص، بعد إطلاقه لأول مرة استجابةً لطلب الحكومة المصرية بوجود منتج للتنقل الجماعي بأسعار في متناول اليد. وتم إطلاق أوبر باص للعالم من مصر، وتوسعت شبكته لتضم حالياً حوالي 200 خطاً في القاهرة. وبعد نجاحه في مصر، توسع أوبر باص في أسواق أخرى مثل أوكرانيا والمكسيك، وسوف يتم مد خطوط أوبر باص إلى مدن أخرى في مصر في أقرب وقت، وذلك بمجرد الانتهاء من تطوير التكنولوجيا الخاصة بالمنتج وخطة التوسعات بالقاهرة.





واختتم " خسروشاهي" حديثه مع فخامة الرئيس السيسي مؤكداً أن أوبر ستواصل الاستثمار بكثافة في مصر، لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها وتسهيل وإتاحة وسائل تنقل بأسعار في متناول اليد للمزيد من المصريين.