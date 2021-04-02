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حسام موافي يكشف قصة اختراع جهاز الموجات الصوتية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن اختراع جهاز الموجات الصوتية بمثابة انقلاب في عالم الطب.

وتابع خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في الماضي خلال فترة الحروب قام شخص خسيس جبان منحط لا يمتلك الأخلاق باختراع الألغام، وتم اختراع شيء لاكتشاف الألغام.

وأضاف أنه تم اللجوء إلى استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الألغام خلال فترة الحروب في الماضي، وتم وضعه على أول المركب حتى تكتشف الألغام البحرية، وهذا بداية اختراع جهاز الموجات فوق الصوتية، الذي تم استخدامه في التشخيص من أجل اكتشاف ما يحدث داخل جسم الإنسان.

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