حسام موافي: ألم البطن والانتفاخ أحد أعراض التهاب البنكرياس



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ألم البطن والانتفاخ أحد أعراض التهاب البنكرياس.



وتابع خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنكرياس من أصعب الأجزاء التي تظهر في الأشعة فوق الصوتية، لسببين الأول أن البنكرياس يوجد في الظهر، وأمامه الكبد، والإثني عشر، والأمعاء، وجدار البطن، لذلك يصعب تصويره.



وكشف الدكتور حسام موافي أن أحد الاحتمالات في آلام البطن التهاب البنكرياس حيث تملء الأمعاء بالغاز، وتعمل على إخفاء البنكرياس.



وأشار الدكتور حسام موافي إلى القنوات المرارية لا تظهر في الموجات الصوتية، لكن تظهر في الموجات الصوتية التي تتم بالمنظار ويتم استخدامها لاكتشاف البنكرياس أيضا.

