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رئيس متحف الحضارة: مفاجآت في احتفالية نقل المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة الملكية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لنقل موكب المومياوات الملكية، حيث يتزين المتحف لاستقبال الملوك والملكات.

وأشار "عنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن حدث نقل المومياوات لم يشهده العالم من قبل، وقد لا يتم مشاهدته مرة أخرى، معلقا: "مشاهدة 22 ملك وملكة يتم نقلة يكون مرة واحدة في الحياة".

وأوضح أن موكب المومياوات سيتحرك في حدود الساعة السادسة مساءا غدا، وتم الإعلان عن الخطة المرورية، وسيتحرك من متحف التحرير مرورا بالكورنيش حتى يصل لمتحف الحضارة.

وأضاف أن الموكب متحرك ولهذا أفضل وسيلة لمشاهدة الحدث ستكون من خلال شاشة التليفزيون، موضحا أن أكثر من 10 فنانين سيشاركوا في الحدث، وأغلبهم مصريين، متابعا: "سيكون هناك مفاجأت بالحدث.. مغني عزيز جدا على مصر كلها سيهدي أغنية لهذا الحدث".

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