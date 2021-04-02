Advertisements

الرئيس"السيسي" يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية ..ويؤكد: سنواصل الاستثمار في مصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
التقى "دارا خسروشاهي"، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز إنك، مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي عقد افتراضياً بمشاركة عدد من مستثمرين أمريكيين آخرين.

وخلال المناقشة، أكد "خسروشاهي" التزام شركة أوبر المستمر تجاه السوق المصري. كما أكد تصميم الشركة على إحداث تأثير اقتصادي أوسع في مصر، وأشار إلى أن الشركة دعمت 5 ملايين راكب يعتمدون على أوبر كوسيلة تنقل آمنة وموثوقة، فضلاً عن توفير فرص اقتصادية لأكثر من 200,000 سائق مصري حتى الآن، وأثبتت مصر أنها سوق ديناميكي، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لأوبر على مستوى العالم. 

وأضاف "خسروشاهي" أنه على الرغم من كون الجائحة كانت ولا تزال فترة صعبة على مستوى العالم، لكن مصر أظهرت مرونة وسرعة استجابة بمستوى عالٍ، واستطاعت أن تشق طريقها نحو التعافي الاقتصادي مرةً أخرى. وأوضح أن تعافي أعمال الشركة في مصر حتى الآن يتم بأحد أسرع المعدلات المرصودة مقارنةً بالأسواق العالمية الأخرى لشركة أوبر، حيث بلغت نسبة التعافي حوالي 80% حتى الآن مقارنة ببداية انتشار الفيروس، كما عرض "خسروشاهي" خلال اللقاء جهود شركة أوبر للمساعدة في الحد من منحنى فيروس كورونا المستجد على الصعيدين العالمي والمحلي، والتي تتضمن التعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعم أطباء الصفوف الأمامية بأكثر من 25,000 رحلة مجانية، وتوفير فواصل داخل سيارات السائقين للتباعد الاجتماعي، وتوفير جلسات تعقيم مجانية للسيارات.

كذلك، استعرض "خسروشاهي" آخر توسعات أوبر باص، بعد إطلاقه لأول مرة استجابةً لطلب الحكومة المصرية بوجود منتج للتنقل الجماعي بأسعار في متناول اليد. وتم إطلاق أوبر باص للعالم من مصر، وتوسعت شبكته لتضم حالياً حوالي 200 خطاً في القاهرة. وبعد نجاحه في مصر، توسع أوبر باص في أسواق أخرى مثل أوكرانيا والمكسيك، وسوف يتم مد خطوط أوبر باص إلى مدن أخرى في مصر في أقرب وقت، وذلك بمجرد الانتهاء من تطوير التكنولوجيا الخاصة بالمنتج وخطة التوسعات بالقاهرة.

واختتم " خسروشاهي" حديثه مع فخامة الرئيس السيسي مؤكداً أن أوبر ستواصل الاستثمار بكثافة في مصر، لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها وتسهيل وإتاحة وسائل تنقل بأسعار في متناول اليد للمزيد من المصريين.

أخبار تهمك

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فوز منتخب السويس والقناة والنجوم وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعة و نصف

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ 38 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المولودية المصيرية

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

06:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة