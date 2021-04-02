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الأهلي يُهدي درع النادي لإدارة المريخ السوداني
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:21 م
علي نبوي
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أهدى المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، درع وعلم النادي إلى آدم عبد الله، رئيس نادي المريخ السوداني، على هامش اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في الخرطوم، قبل مباراة الفريقين المقرر أن تقام غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.
وتوجه الدرندلي بالشكر إلى رئيس المريخ على الجهود التي قام بها ناديه من أجل تذليل كافة العقبات، مؤكدًا أن هذه المعاملة تعكس العلاقات القوية التي تربط مصر والسودان في كافة المجالات.
ومن جانبه رحب رئيس المريخ بالدرندلي، مؤكدًا أن إدارة ناديه كان لديها رغبة صادقة في توفير كافة الأجواء المناسبة لبعثة الأهلي خلال مهمتها، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي تجمع الناديين.
وأوضح آدم عبد الله أن بعثة المريخ حظيت باستقبال حافل خلال مباراة الذهاب في مصر، وأن هذا الأمر ليس غريبًا على مسؤولي نادي القرن.
وتمنى رئيس النادي السوداني أن تتاح له الظروف لزيارة النادي الأهلي ومقابلة مسؤولي النادي، من أجل تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، مشددًا على أن الأهلي واجهة مشرفة للأندية العربية والإفريقية.
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