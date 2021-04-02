الأهلي يُهدي درع النادي لإدارة المريخ السوداني

أهدى المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، درع وعلم النادي إلى آدم عبد الله، رئيس نادي المريخ السوداني، على هامش اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في الخرطوم، قبل مباراة الفريقين المقرر أن تقام غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.





وتوجه الدرندلي بالشكر إلى رئيس المريخ على الجهود التي قام بها ناديه من أجل تذليل كافة العقبات، مؤكدًا أن هذه المعاملة تعكس العلاقات القوية التي تربط مصر والسودان في كافة المجالات.





ومن جانبه رحب رئيس المريخ بالدرندلي، مؤكدًا أن إدارة ناديه كان لديها رغبة صادقة في توفير كافة الأجواء المناسبة لبعثة الأهلي خلال مهمتها، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي تجمع الناديين.





وأوضح آدم عبد الله أن بعثة المريخ حظيت باستقبال حافل خلال مباراة الذهاب في مصر، وأن هذا الأمر ليس غريبًا على مسؤولي نادي القرن.





وتمنى رئيس النادي السوداني أن تتاح له الظروف لزيارة النادي الأهلي ومقابلة مسؤولي النادي، من أجل تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، مشددًا على أن الأهلي واجهة مشرفة للأندية العربية والإفريقية.



