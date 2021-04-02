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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وبيان بدرجات الحرارة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت:
القاهرة: 23 – 12

الإسكندرية: 21 – 13

مطروح: 21 – 12

المنصورة: 22 – 11

كاترين: 20 – 06

أسيوط: 25 – 10

الوادي الجديد: 26 – 10

أسوان: 28 – 15

حلايب: 25 – 19

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