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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وبيان بدرجات الحرارة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:26 م
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة السبت:
القاهرة: 23 – 12
الإسكندرية: 21 – 13
مطروح: 21 – 12
المنصورة: 22 – 11
كاترين: 20 – 06
أسيوط: 25 – 10
الوادي الجديد: 26 – 10
أسوان: 28 – 15
حلايب: 25 – 19
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