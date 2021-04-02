الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وبيان بدرجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة: 23 – 12

الإسكندرية: 21 – 13

مطروح: 21 – 12

المنصورة: 22 – 11

كاترين: 20 – 06

أسيوط: 25 – 10

الوادي الجديد: 26 – 10

أسوان: 28 – 15

حلايب: 25 – 19

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.حالة الطقس نهارًا:- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.حالة الطقس ليلًا:- طقس بارد على كافة الأنحاء.الظواهر الجوية:- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.