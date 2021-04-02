طبيب بأمريكا يكشف أمر خطير عن حالات كورونا الحرجة



وأشار "عبدالباقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الإصابة بكورونا قد تؤدي إلى الإصابة بجلطات في القلب أو الرئة أو المخ، منوهة بأن الحالات الحرجة يتم اعطائها أدوية سيولة للدم.

ولفت إلى أنه لا ينصح بإعطاء أدوية سيولة دم للحالات البسيطة، منوهة بأن 25% من حالات كورونا الحرجة والمحجوزين بالرعاية المركزة قد يتعرضوا لجلطات..



قال الدكتور عمرو عبدالباقي، استشاري القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية، إن الدراسات أثبتت وجود علاقة قوية بين الإصابة بكوفيد 19، والتعرض لجلطات، موضحا أنه في بداية الجائحة كانت تصلهم حالات مصابة بجلطات ويكتشفوا بعدها أنهم مصابون بفيروس كورونا.