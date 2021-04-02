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زيدان يُعلق على إصابة راموس.. وموعد عودة هازارد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه لا يحمل منتخب إسبانيا المسؤولية عن إصابة قائد فريقه سيرجيو راموس خلال هذه المرحلة الهامة من الموسم.

وتعرض المدافع راموس لإصابة في ربلة الساق خلال تدريبات التبريد (التهدئة) مع منتخب إسبانيا بعد الفوز 3-1 على كوسوفو الأربعاء الماضي في تصفيات كأس العالم بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذا فإن راموس (35 عاما) مرشح لعدم المشاركة مع فريقه في لقائي الذهاب والإياب بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بطل إنجلترا إلى جانب الغياب عن لقاء القمة المحلية (الكلاسيكو) السبت المقبل (10 أبريل) في مواجهة الغريم الأكبر برشلونة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن راموس سيغيب عن صفوف فريقه لمدة شهر بينما يبذل النادي الملكي كل جهد مستطاع للدفاع عن لقب الدوري وتقليص الفارق الذي يفصله عن جاره المتصدر أتليتيكو مدريد وهو ست نقاط.

وكالعادة حافظ زيدان على تفاؤله في الرد على أسئلة الصحفيين وقال في مؤتمر صحفي قبل لقاء فريقه خارج أرضه مع إيبار المتعثر في الدوري السبت :دائما نريد أن يكون سيرجيو في كامل اللياقة والجاهزية. لكن الآن علينا التركيز على اللاعبين المتوفرين لدينا.

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا :مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي جزء غير مرغوب من اللعبة. لكن مثل هذه الأمور تحدث ولابد لنا من القبول بها. نتمنى أن يستعيد سابق لياقته ويعود للفريق في أقرب وقت ممكن. نحن نعرف قدره كلاعب وكقائد.

وأردف زيدان :بالتأكيد أود أن يكون جمع لاعبي فريقي جاهزين ولائقين لكن الوضع ليس كذلك. لا يزال أمامنا 10 مباريات متبقية في موسم الدوري ونود التركيز على مهمتنا.

لكن هناك أنباء سارة بالنسبة لزيدان مع عودة توني كروس وإيدن هازارد للتدريبات رغم أنه أكد أنه لن يتعجل في الدفع بهما لصفوف التشكيلة من جديد بعد معاناتهما من مشكلات في العضلات.

وقال المدرب الفرنسي أيضا :هناك الكثير من المباريات خلال فترة قصيرة ولن نرتكب أي حماقات. سنرى كيف سنتعامل مع الوضع. ليس لدينا خطة محددة بالنسبة لهازارد لكننا لن نتعجل في الدفع به. نريد التحرك بشكل تدريجي.

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