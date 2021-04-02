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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:32 م
الفجر الرياضي
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يخوض فريق نادي الزمالك مباراة هامة مساء غد السبت أمام مضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي ستقام على ملعب 25 يوليو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعدد من المفاجآت في تشكيل الفريق الأبيض في مباراة الغد أمام مضيفه مولودية الجزائر.
أول هذه المفاجآت هي استقرار المدرب الفرنسي على استمرار الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض لحماية عرين الزمالك في اللقاء رغم الأنباء التي ترددت عن استعانته بمحمد أبو جبل.
ثاني المفاجآت التي يجهز لها المدرب الفرنسي هي إعادة حازم إمام لمركز الظهير الأيمن بعدما غاب عن المواجهات الماضية والاعتماد على أحمد عيد.
ثالث المفاجآت التي يعمل كارتيرون على الدفع بها في مباراة الغد هو إشراك أحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر على حساب كلا من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين حيث جمعهم من التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.
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