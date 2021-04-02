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في حضرة ضياء رشوان.. ياسر رزق يشارك بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:28 م
ميسون أبو الحسن - تصوير: بلال أحمد
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شارك الكاتب الصحفي ياسر رزق، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي تنعقد اليوم، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.
وتواجد "رزق" بجوار النقيب ضياء رشوان، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية، وذلك بعد الإدلاء بصوته، في حضور الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام.
وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.
وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.
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