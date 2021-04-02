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مقتل 4 من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح في مالي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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 أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من قوات حفظ السلام، وإصابة آخرين في هجوم مسلح، استهدف قاعدتها في بلدة أجويلهوك الشمالية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء .

وفي وقت سابق، أعلن الجيش في مالي مقتل 11 جنديا وفقدان 11 آخرين في كمين نصبه مسلحون لموقع (تيسيت) الأمني، وهو موقع يقع على بعد 55 كيلو مترا من جنوب غرب (أنسونجو) في منطقة (جاو) بالصحراء شمالي البلاد.

وذكر الجيش المالي، وفقا لراديو "فرنسا الدولي"، أن 14 جنديا أصيبوا، بينهم 8 في حالة خطرة، جراء الهجوم الذي وقع بمنطقة (جاو) شمالي البلاد أول أمس الاثنين، مضيفا أن 7 من المهاجمين المتشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

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