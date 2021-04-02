شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس أعمال تطوير عددٍ من المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة







وأوضح "الفيديو"، أن الرئيس اطلع علي محور المستشار عدلي منصور الذي تم انشائه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارة لكل اتجاه ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات وعدد ٥ كبارى مشاه، وحيث يربط المحور طرق الاسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الاسكندرية الصحراوي، الامر الذي يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيرًا من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.



كما تفقد الرئيس كذلك اعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذي يحتوي على عدد ٢ کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا الى حي مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح ٦ حارة مرورية لكل إتجاه وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح ٦ حارة مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.



وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددًا على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة العاملين.



عرت فضائية "ten"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.