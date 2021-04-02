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البنك المركزي التركي : سنواصل السياسية النقدية المتشددة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:43 م
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ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن واحد بالمئة
مقابل الدولار يوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من
تعهد محافظ البنك المركزي الجديد بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي.
وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1
عند الإغلاق يوم الخميس. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.02. وتراجعت
العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية في مارس بعد أن عين الرئيس رجب طيب
أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.
وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب عطلة عامة في
أوروبا وأماكن أخرى.
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