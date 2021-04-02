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غدًا.. نظر عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.


وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.

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