نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)

شارك الإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس النقابة سابقًا، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



