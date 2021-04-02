Advertisements

نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:52 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
شارك الإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس النقابة سابقًا، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت. 

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)
نشأت الديهي وصالح الصالحي يشاركان بانتخابات 'الصحفيين' (صور)

أخبار تهمك

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يُعلق على إصابة راموس.. وموعد عودة هازارد

منذ ساعة و 7 دقيقة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

07:32 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة