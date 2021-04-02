عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا









ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومنافسه مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





الزمالك يحل ضيفًا على نظيره مولودية الجزائر، غدًا السبت الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك ومولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا





وتنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا، على قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 المشفرة، فضلًا عن قناة مكسبي المفتوحة.





جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يتواجد مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.



