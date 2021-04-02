ايني الايطالية تعلن توقف استثمارتها في أحد البلاد العربية

أعلنت وزارة الطاقة التونسية الجمعة أنَّ شركة "ايني" الإيطالية العملاقة ستوقف نشاط استخراج المحروقات في البلاد بسبب تواتر الاضطرابات الاجتماعية.

وستواصل الشركة الإيطالية الناشطة في تونس منذ ستينيات القرن الماضي نشاطاتها في البلاد في مجال الطاقة المتجددة، ومن بينها إنشاء مراكز لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية؛ لكنَّها ستوقف استغلال تسعة تراخيص لاستخراج النفط تديرها بالشراكة مع الدولة، على ما أفادت الوزارة وكالة "فرانس برس". ولم تكشف الوزارة عن تاريخ محدد لوقف النشاط.

وتنشط "ايني" في استخراج النفط في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد، فضلاً عن موقعين في الساحل الشرقي. وبلغ إنتاجها في تونس مليوني برميل نفط مكافئ عام 2019، بحسب ما يرد في موقعها الإلكتروني، مما يمثِّل تقريباً 20% من الإنتاج النفطي للبلاد.