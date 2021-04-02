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الكشف عن موعد انتخابات ريال مدريد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا المجلس الانتخابي لنادي ريال مدريد رسميا لانتخاب رئيس ومجلس إدارة النادي الملكي.

وستبدأ العملية الانتخابية بتقديم أوراق الترشح بدءا من الغد وحتى 12 أبريل/نيسان الجاري.

وعقب مطالبة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، المجلس الانتخابي بالدعوة للانتخابات، بدأت العملية الانتخابية رسميا اليوم الجمعة.

ووفقا للمادة 38 من القانون الاجتماعي للنادي الملكي، وافق المجلس الانتخابي على الدعوة لانتخاب رئيس النادي ومجلس إدارته وحدد موعد بدء العملية.

وسيتم فتح باب الترشح بدءا من 3 حتى 12 أبريل/ نيسان مع وجوب استيفاء المطالب وهي أن يكون المرشح إسباني الجنسية ولديه عضوية مستمرة لمدة 20 عاما وأن يصادق على 15% من ميزانية النادي.

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