استشاري قلب بأمريكا يكشف الموعد المتوقع لـ خلع الكمامة



وأشار "عبدالباقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن وباء الإنفلونزا الأسبانية كان له 3 موجات، لافتا إلى أن أغلب دول العالم بدأت تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا.



وأضاف أنه لا يوجد وباء يستمر لمدة تزيد عن عامين، متوقعا أن الموجة الثالثة من وباء كورونا ستكون الموجة الأخيرة للوباء بشرط الاستمرار في تطعيم المواطنين، وإن ظهرت حالات إصابة في الشتاء المقبل ستكون بسيطة.



وتوقع أن يستمر المواطنين في ارتداء الكمامة حتى نهاية العام الجاري، معلقا: "توقعي بناءا على تاريخ الأوبئة".



قال الدكتور عمرو عبدالباقي، استشاري القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية، إن الوضع العام يشير إلى أن وباء كورونا سيكون له نفس مصير وباء الإنفلونزا الأسبانية.