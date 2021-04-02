Advertisements

استشاري قلب بأمريكا يكشف الموعد المتوقع لـ خلع الكمامة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو عبدالباقي، استشاري القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية، إن الوضع العام يشير إلى أن وباء كورونا سيكون له نفس مصير وباء الإنفلونزا الأسبانية.

وأشار "عبدالباقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن وباء الإنفلونزا الأسبانية كان له 3 موجات، لافتا إلى أن أغلب دول العالم بدأت تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وأضاف أنه لا يوجد وباء يستمر لمدة تزيد عن عامين، متوقعا أن الموجة الثالثة من وباء كورونا ستكون الموجة الأخيرة للوباء بشرط الاستمرار في تطعيم المواطنين، وإن ظهرت حالات إصابة في الشتاء المقبل ستكون بسيطة.

وتوقع أن يستمر المواطنين في ارتداء الكمامة حتى نهاية العام الجاري، معلقا: "توقعي بناءا على تاريخ الأوبئة".

أخبار تهمك

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يُعلق على إصابة راموس.. وموعد عودة هازارد

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ أقل من ساعتين

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

07:32 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة