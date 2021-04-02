إعلام أمريكي: إصابة ضابطين من شرطة الكونجرس بعد تعرضهما لحادث دهس

كشفت وسائل اعلام أمريكية إصابة ضابطين من شرطة الكونجرس بجروح بالغة جراء تعرضهما لحادث دهس.





وحسب وسائل إعلام محلية، أن قوات الشرطة أطلقت النار على المهاجم بعد صدمه لضابطين بسيارته.





وأشارت إلى أن حالة ضابطي الكونجرس المصابين حرجة.





وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بسماع دوي إطلاق نار ناحية الحاجز الشمالي لمبنى الكونجرس مع تردد أنباء عن نقل بعض الجرحى.





وأشارت الشبكة إلى أنه شوهدت سيارات الإسعاف وطائرة هليكوبتر تحلق خارج الكونجرس.





وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت منذ قليل، بإغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي بسبب تهديدات أمنية.





وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وقوع جرحى بعد اختراق سيارة لحاجز أمني لمبنى الكونجرس.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم القبض على شخصين مشتبه بصلتهم بالحادث.



