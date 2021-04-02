حريق بجوار المحطة الوسيطة بطوخ

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، من جهودها للسيطرة على حريق نشب خلف المحطة الوسيطة بطوخ، وجرى الدفع بعددا من سيارات الإسعاف، وجار السيطرة على الحريق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق خلف المحطة الوسيطة بطوخ، انتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخالفات سابقة خلف المحطة الوسيطة، وجاري التعامل بالتنسيق مع الحماية المدنية بطوخ.