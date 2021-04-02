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"القابضة للتأمين": طرح 25% مصر لتأمينات الحياة بالبورصة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الاقتصادي المصري من الدول التي لم تتأثر كثيرًا مثل باقي الدول بأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وتابع الحيني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "لدينا اقتصاد واعد ويقدم فرص جيدة للمستثمر أكثر من الدول المجاورة، لافتا أن طرح 25% فقط من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة سيؤهلها لجذب العديد من المستثمريين في ظل تقديهما عوائد متميزة".

وأضاف " نحن بحاجة إلى زيادة التصنيع والإنتاج لجذب المزيد من فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن خطة التطوير بدأت منذ عام "2018، لافتا أن الشركة القابضة للتأمين أنشأت عام 2006 وفي نفس العام تم دمجها مع شركات حكومية لعدم منافسة بعضها وخلق كيان كبير وقوي تحت مظلة واحدة.

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