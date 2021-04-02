تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في شهر أبريل

تأمل جماهير نادي الإسماعيلي في شهر أبريل الجاري، استعادة توازن الفريق من جديد، في ظل فترة التخبط التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.





ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة فقط، في واحدة من أسوأ مواسم الدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز، إن لم يكن أسوأهم.





ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي مباراتين فقط في شهر أبريل الجاري، الأولى أمام سيراميكا كليوباترا يوم السبت 3 أبريل.





أما المباراة الثانية يوم السابع من شهر أبريل، والتي سيواجه فيها نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



