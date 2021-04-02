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موسيماني: سنخوض مباراة المريخ من أجل الثلاث نقاط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريق سيخوض لقاء الغد أمام المريخ السوداني من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سنخوض مباراة الغد التي لن تكون سهلة أمام فريق مميز والأهلي والمريخ السوداني سيلعبان على النقاط الثلاث خاصة وأن المتبقي 6 نقاط في دور المجموعات".

وتابع :"نسعى لتحقيق الفوز من جانبنا من أجل تسهيل مهتمنا قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات بالقاهرة".

وواصل :"أتمنى ان تكون المباراة مفتوحة من جانب كلا الفريقين خاصة وأن كلاهما يتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وعن تأثير غياب الثنائي علي معلول وحمدي فتحي عن الفريق  الأحمر قال :"الإصابات في كرة القدم أمر طبيعي فلقد فقدنا معلول في الكثير من المباريات وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتطرق موسيماني للحديث عن عودة اللاعبين الدوليين حيث قال :"كنت أتمنى منحهم راحة لمدة 48 ساعة لكن هو التزام دولي ولسنا طرف فيه".

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