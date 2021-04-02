محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للأهالي بشأن الصرف الصحي

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رسالة طمأنة لأهالي المحافظة، إن تكلفة مشروعات الصرف الصحي ستصل لـ2 مليار و750 مليون جنيه، إضافة إلى المشروعات الخدمية الاخرى، معقبا:"الصرف الصحي هيدخل كل بيت".



وأضاف الهجان خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات الجاري إنشاؤها بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 35% من تبطين ترع المحافظة.



ونوه محافظ القليوبية بأن إجمالي تكلفة مشروع تبطين ستصل لأكثر من مليار جنيه، متابعا: " تم حصر 1486 منزلا للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة".

