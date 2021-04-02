الأب بطرس دانيال يلتقي بماجدة الرومي قبل حفلها في قصر القبة اليوم

زار الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المطربة ماجدة الرومي ونشر صور من لقاءه بها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "دانيال" قائلا: " لقاء مع الفنانة والمطربة السيدة ماجدة الرومي اللبنانية والمصرية الأصيلة قبل إحياء حفلها الغنائي المميز بقصر القبة".



وأقيم الحفل في في قصر القبة الرئاسي، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي.



الحفل تحت شعار "كامل العدد"، وكانت انقسمت التذاكر إلى خمس فئات الأولى البرونزية بمبلغ 1500 جنيه، والفضية بمبلغ 2500، والثالثة الذهبية بمبلغ 3500، أما البلاتينيوم بمبلغ 5000 جنيه، أما الخامسة وهي المقاعد الخاصة (VIP) فوصلت إلى 10 آلاف جنيه للتذكرة الواحدة.