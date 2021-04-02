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برلماني: دخول الصرف الصحي والغاز للقرى حلم تحقق على يد السيسي (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وجه النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالقرى وحرصه على توفير حياة كريمة لأهلها.

وتابع خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دخول الصرف الصحي للأرياف والقرى والنجوع كان حلما، لا سيما أن الأهالي كان ينفقون على الصرف الصحي قرابة 900 جنيه أسبوعيا.

وأشار إلى أن هناك تطورًا رائعًا في القرى كان يحلم به الأهالي منذ زمن، إضافة لتوصيل الغاز للمنازل بما يوفر حياة كريمة للمواطنين.

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