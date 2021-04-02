رئيس "القابضة للتأمين": نمتلك أكبر محفظة أصول عقارية في مصر



قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنهم لديهم أكبر وأقدم شركتين في مصر (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمين حيث أنشأت منذ 121 عاما، أما شركة مصر للتأمين هي أول شركة مصرية أسسها طلعت حرب.



وتابع الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تكونت من رحم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، لافتا أن "مصر للتأمين" أول شركة لها أصول عقارية في مصر.



وأضاف أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.

