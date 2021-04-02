اللجنة رقم 29 تتسبب في أزمة بانتخابات 'الصحفيين'

وقعت مشادات بين عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأحد مستشاري هيئة قضايا الدولة من المشرفين على الانتخابات، باللجنة رقم 29، وذلك بسبب استمرار اللجنة في استقبال الزملاء المرشحين، على الرغم من غلق باب التصويت.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن انتهاء التصويت بالانتخابات، وبدء الفرز، على أن يتم فرز كل لجنة فرعية في مكانها، بإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



