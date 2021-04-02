Advertisements

اللجنة رقم 29 تتسبب في أزمة بانتخابات 'الصحفيين'

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:36 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - بلال أحمد - مصطفى الديب
Advertisements
وقعت مشادات بين عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأحد مستشاري هيئة قضايا الدولة من المشرفين على الانتخابات، باللجنة رقم 29، وذلك بسبب استمرار اللجنة في استقبال الزملاء المرشحين، على الرغم من غلق باب التصويت.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن انتهاء التصويت بالانتخابات، وبدء الفرز، على أن يتم فرز كل لجنة فرعية في مكانها، بإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت. 

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يُعلق على إصابة راموس.. وموعد عودة هازارد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة و نصف

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مظاهرة في حب الصحفيين المحتجزين خلال انعقاد الجمعية العمومية (فيديو)

عمومية 'الصحفيين' تقف دقيقة حداد على روح الزميل الراحل محمد منير وشهداء كورونا

عاجل.. عمومية 'الصحفيين' ترفض التصديق على ميزانية العام الماضي

عمومية 'الصحفيين' توافق على رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

بدء عملية التصويت لانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

عمومية 'الصحفيين' تفوض المجلس في إعادة فتح الحوار حول قوانين الصحافة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

07:32 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة