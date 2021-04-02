Advertisements

بايدن يلتقي أعضاء الفريق الأمني بعد حادث الكونجرس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت وسائل إعلام محلية، عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل، بأعضاء الفريق الأمني بعد حادثة الكابيتول.

وأفادت تقرير إعلامية أمريكية بحدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقالت إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".

وبينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكابيتول، وقالت شرطة الكونجرس إن "سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من شرطة الكونجرس".

ولم توضح شرطة الكونجرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.

أخبار تهمك

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

منذ ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يُعلق على إصابة راموس.. وموعد عودة هازارد

منذ ساعة و نصف

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

07:32 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة