بايدن يلتقي أعضاء الفريق الأمني بعد حادث الكونجرس

كشفت وسائل إعلام محلية، عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل، بأعضاء الفريق الأمني بعد حادثة الكابيتول.





وأفادت تقرير إعلامية أمريكية بحدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأمريكي.





وقالت إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".





وبينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكابيتول، وقالت شرطة الكونجرس إن "سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من شرطة الكونجرس".





ولم توضح شرطة الكونجرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.



