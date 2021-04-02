ارتفاع إنتاج "جازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي 10.5% خلال الربع الأول

قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز يوم الجمعة إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 30.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 52.7 مليار متر مكعب في الفترة بين يناير ومارس .

كما ذكرت جازبروم أن إنتاجها من الغاز الطبيعي زاد 10.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 136.2 مليار متر مكعب في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.