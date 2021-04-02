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السيطرة على حريق بسوبر ماركت شهير في الدقي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع في سوبر ماركت شهير بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الدقي.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة بالطابق الأرضي وامتدت النيران إلى سوبر ماركت شهير.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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