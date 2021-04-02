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تخفيضات على جميع المستنسخات الأثرية في متحف الحضارة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، إنه سيتم تطبيق تخفيض 20% على جميع منتجات الشركة من المستنسخات الأثرية، حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه غداً في المتحف القومي للحضارة المصرية.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقباله لموكب المومياوات الملكية غداً السبت الموافق 3 إبريل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية غداً السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها ٢٢ مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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