نائب محافظ القليوبية: تقدم هائل وتطوير في البنية الأساسية بقرية الأحراز

قال سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن مركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة حياة كريمة ضمن النواتج التي خرج بها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



ولفت إلى أن قرية الأحراز بدأت مبكرًا منذ العام الماضي في مبادرة حياة كريمة، وتشهد القرية مشروعات البنية الأساسية في الغاز والكهرباء والصرف الصحي.



وأكد أن القرية تشهد تدشين مكتب البريد المطور والسجل المدني، وطلاء الواجهات وبناء الوحدات المحلية، ورفع كفاءة المنازل وإحلال وتجديد الوحدة الصحية للأحراز على أحدث الطرز الموجودة لتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح نائب محافظ القليوبية، أن كل هذه المشروعات من شأنها أن توفر حياة كريمة لأهالي القرى وتوابعها الذين تحملوا كثيرًا وجاء اليوم لينعموا بالمميزات التي ينعم بها أهل المدن.

