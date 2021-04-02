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السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق خلف المحطة الوسيطة بطوخ، وانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخالفات سابقة خلف المحطة الوسيطة بحوالي ١٠٠ متر، وجرى السيطرة عليه.
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)
السيطرة على حريق بمحيط المحطة الوسطية بطوخ (صور)

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