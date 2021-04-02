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تخفيض 50% على كتالوج متحف الحضارة الصادر باللغة العربية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه تقرر منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقباله لموكب المومياوات الملكية غداً السبت الموافق 3 إبريل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية غداً السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها ٢٢ مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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