استشاري قلب بأمريكا: السمنة تؤثر سلبا على وضع مرضى كورونا



وأشار "عبدالباقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية ""، مساء الجمعة، إلى أن كل ما يثار حول لقاحات كورونا بشأن أنه يسبب جلطات غير علمي، مناشدا المواطنين حول العالم الحصول على لقاح كورونا المتوفر.



وأضاف استشاري القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية، "أي لقاح كورونا متوفر خدوه.. كل اللقاحات فعالة وآمنة".



قال الدكتور عمرو عبدالباقي، استشاري القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية، إن السمنة من الأمراض التي تؤثر سلبا على وضع مصابي كورونا.