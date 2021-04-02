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مانشستر يونايتد يطلق حملة جديدة مناهضة للعنصرية والكراهية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه أطلق حملة جديدة مناهضة للعنصرية والكراهية، داعياً جماهيره للإبلاغ عن أي إساءات عنصرية أو جرائم كراهية.

وتهدف الحملة لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي إساءات عنصرية أو جرائم كراهية والدفاع عن ضحايا مثل هذه التجاوزات.

وقال تسجيل مصور خلال إطلاق الحملة "بدون تنوع من سنكون؟ ماذا ستقول كتب تاريخ النادي؟".

وأوضح ريتشارد أرنولد مدير المجموعة المالكة للنادي: نحن نفخر بارتداء لاعبين من كافة الخلفيات العرقية والدينية والقومية قمصان الفريق على مدار أعوام طويلة.

وأضاف مسؤول النادي: نطالب مشجعينا بل مشجعي كل الأندية بالانتباه لهذا الأمر والتفكير في أجمل ذكرياتهم وفي أكبر أنديتهم وأشهر لاعبيهم. كيف ستكون هذه الذكريات بدون التنوع في أوساط أفضل اللاعبين في العالم الذين شرفت بهم رياضتنا وشرف بهم نادينا. نناشد هذا الجمهور الانضمام إلينا في المعركة ضد التمييز.

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