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الأهلي يحسم مصير نجمه من عروض الاحتراف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة تلقي عروض خارجية، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية، أن محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، تلقى بعض العروض الخارجية بعد ظهور بمستوى مميز سواء مع فريقه أو المنتخب الوطني.

وأوضح المارد الأحمر، أنه من الطبيعي أن يحصل اللاعبين على عروض خارجية في الوقت الحالي، ولكن لا يوجد شئ رسمي بالنسبة إلى قفشة، واللاعب مستمر.

وأشار مسؤولو النادي، أن هناك رفض في رحيل اللاعب، مهما كانت الاغراءات المادية، لعدم وجود بدائل وباعتباره أهم عناصر الفريق، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتفكير في رحيله.

ويستعد اللاعب مع فريقه لمواجهة المريخ السوداني، عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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