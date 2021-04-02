ارتفاع ملحوظ في اسعار الوقود بالسودان

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان على نحو كبير اليوم الجمعة، عقب إصلاحات على صعيد دعم الوقود، وهي جزء من سلسلة إجراءات اقتصادية ساعدت في وضع

وقال شاهد إن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23%، فيما زادت أسعار الديزل أكثر من 8% في محطات الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 150 جنيهاً سودانياً (0.4 دولار)، من 122 جنيهاً للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيهاً، من 115 جنيهاً.

وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجياً معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق.



