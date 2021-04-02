Advertisements

ارتفاع ملحوظ في اسعار الوقود بالسودان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان على نحو كبير اليوم الجمعة، عقب إصلاحات على صعيد دعم الوقود، وهي جزء من سلسلة إجراءات اقتصادية ساعدت في وضع

وقال شاهد إن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23%، فيما زادت أسعار الديزل أكثر من 8% في محطات الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 150 جنيهاً سودانياً (0.4 دولار)، من 122 جنيهاً للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيهاً، من 115 جنيهاً.

وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجياً معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السودان اسعار الوقود في سودان

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ أقل من ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. انتهاء التصويت وبدء الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين (صور)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 5 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ حوالي 4 ساعات

فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

4 دول عربية ترفع أسعار البنزين بضغط من التكلفة العالمية للنفط

رحلة صعود أسعار البنزين منذ فبراير 2016 حتى اليوم

بعد رفع اسعار البنزين .. القصة الكاملة للزيادة الأخيرة في برنامج إصلاح الوقود بمصر

5 نصائح لتوفير وقود السيارة.. تعرف عليهم

أسعار الوقود في زيمبابوي تستمر في الارتفاع

تركيا ترفع أسعار البنزين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة