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بيرلو يستبعد ثلاثي يوفنتوس من مواجهة تورينو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر  أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، على استبعاد الثلاثي ويستون ماكيني وباولو ديبالا وأرتور ميلو، من التشكيلة التي ستواجه تورينو في الدوري الإيطالي، غدا السبت، بعد انتهاكهم قيود احتواء انتشار فيروس كورونا.


وأكد بيرلو: "تم استبعاد اللاعبين الثلاثة من مباراة الغد وسيعودون للعمل تدريجيا".


وقالت صحيفة: "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، هذا الأسبوع، أن بيرلو الذي يقضي موسمه الأول في عالم التدريب، قد يخسر منصبه، إذا واصل الفريق النتائج السيئة في مباراتيه المقبلتين لكن بيرلو واصل التحدي.


ونوهت: "اتخذت هذا القرار وصدق عليه النادي. لم يكن التوقيت مناسبا لإقامة الحفل. الناس ينظرون إلينا كمثل أعلى يحتذى ويجب أن نتصرف جيدا".


وتابع: "نسعى للفوز بكل المباريات وبعدها ننتظر ما الذي سيحدث مع الفرق التي تسبقنا والتي تتأخر عنا. هدفنا الفوز غدا وكذلك في الأسبوع المقبل. وكذلك الفوز بكل المواجهات".

وأختتم: "الموسم لم ينته بعد ولا تزال هناك الكثير من النقاط التي نسعى لحصدها".

يذكر أن  النادي قد فرض غرامة مالية على الثلاثي، بعد حفل أقامه لاعب الوسط الأمريكي ماكيني، الأربعاء الماضي، في التلال المطلة على تورينو، وكان ديبالا وأرتور من بين 10 أشخاص دعاهم ماكيني لحفل العشاء الذي انتهك إجراءات احتواء كوفيد-19، مع فرض حظر تجول على مستوى البلاد في إيطاليا، من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.

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