مؤشرات أولية بإجراء إعادة على منصب نقيب الصحفيين بين ضياء رشوان ورفعت رشاد

أوضحت المؤشرات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تقارب الأصوات بين المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورفعت رشاد، مما يشير إلى إعادة.





وجاءنت نتيجة اللجنة 2: ضياء رشوان 62 صوت ورفعت رشاد 47 صوت بينما نتيجة اللجنة 3: ضياء رشوان 94 صوت ورفعت رشاد 43، ونتيجة الجنة 4: ضياء رشوان 69 صوت ورفعت رشاد 57 صوت.





أما نتيجة اللجنة 6: ضياء رشوان 63 صوت ورفعت رشاد 57 صوت، واللجنة 7: ضياء رشوان 59 صوت ورفعت رشاد 56 صوت، واللجنة 8: ض ياء رشوان 81 صوت ورفعت رشاد 64 صوت.





وجاءت نتيجة اللجنة 9: ضياء رشوان 70 صوت ورفعت رشاد 44 صوت، والجنة 10: ضياء رشوان 45 صوت ورفعت رشاد 38 صوت، واللجنة 12: ضياء رشوان 52 صوت ورفعت رشاد 27 صوت، واللجنة 17: ضياء رشوان 61 صوت ورفعت رشاد 47 صوت، واللجنة 27: ضياء رشوان 41 ورفعت رشاد 51 صوت.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.





وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



