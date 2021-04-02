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عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي
الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:18 م
عمر محمد
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تسود حالة من الإستياء داخل نادي بيراميدز من أحمد فتحي بعدما نشر الأخير صور له على مواقع التواصل الإجتماعي بقميص الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.
ونشر فتحي عبر حسابه السخصي على موقت التواصل الإجتماعي صور له بمقيص الأهلى خاصة بعدما انتشرت تقارير خلال الساعات الماضية تشير إلى رغبة بيراميدز فى رحيله بناء على رغبة المدير الفني الأرجنتيني.
كما سادت حالة من الغضب الشديد من إدارة بيراميدز ضد أحمد فتحي بسبب نشر صورة له مع المهدي سليمان حارس مرمي الفريق الموقوف والذي هاجم إدارة النادي مؤخرا عبر وسائل الإعلام.
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