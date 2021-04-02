شرطة واشنطن: مقتل ضابط فى حادث اقتحام الكونجرس

قال قائد شرطة واشنطن، إن إحد أحد ضباط شرطة الكونجرس قُتل، جراء الحادث الذى وقع مساء اليوم، فى محاول شخص يقود سيارة، اقتحام مقر الكونجرس الأمريكى.









وحسبما أفاد قناة "العربية"، أوضح قائدة شرطة الكونجرس -فى مؤتمر صحفى- عن الحادث، قبل قليل، أن ضابط الشرطة الثانى المصاب وضعه مستقر.





وأشار قائدة شرطة الكونجرس، إلى أن منفذ الهجوم بعد عملية الدهس هاجم الضباط بسكين، موضحا أن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.



