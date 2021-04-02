مواعيد مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المُقرر إقامتها في قطر العام المقبل.





و أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات أنجولا وليبيا والجابون.





وجاءت مواعيد مباريات المنتخب الوطني على النحو التالي:





الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021 في القاهرة





الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021 في ليبرفيل





الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021 في القاهرة





الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021 في طرابلس





الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021 في لواندا



