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مواعيد مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،  عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المُقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

و أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات أنجولا وليبيا والجابون.

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب الوطني على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021 في القاهرة

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021 في ليبرفيل

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021 في القاهرة

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021 في طرابلس

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021 في لواندا

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021 في القاهرة.

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