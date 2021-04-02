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مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام عصر السبت منافسات الاسبوع الـ 24 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

حيث تشهد المجموعة صراعا كبيرا على خطف بطاقة الصعود للقسم الثانى.

ومن المقرر أن يستضيف فريق ببا بقيادة مديره الفنى حسين جلال نظيره طامية بقيادة مديره رجب، ويسعى فريق لتحقيق الفوز لضمان البقاء بالمسابقة فيما يبحث طامية عن الفوز من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة .

ويخوض فريق الواسطى موقعة كروية هامة أمام فريق عاملين غارب، ويسعى الواسطى لتحقيق الفوز للتمسك بصدارة المجموعة فيما يسعى غارب بقيادة مديره الفنى أسامة يعقوب لتحقيق نتيجة ايجايبية لتحسين مركزه بالجدول .

ويحل ابشواى ضيفا على مركز شباب الفيوم ويسعى كلا الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط .

ويخرج فريق سينزو لملاقاة نظيرة رأس غارب ، ويسعى سينزو للفوز لتحسين ترتيبه بجدول المجموعة فيما يسعى راس غارب للفوز للابتعاد عن القاع .

ويستقبل فريق ابو كساة نظيرة فريق مطرطارس، في مواجهة هامة كلا الفريقان.

يحل اطسا ضيفا على سنورس بمباراة هامة خاصة لاطسا للهروب من منطقة الخطر .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - طامية 42 نقطة .
2 - الواسطى 42 نقطة .
3 - ابو كساة 35 نقطة
4 - سنزو 35 نقطة .
5 - عاملين غارب 32 نقطة .
6 - مطرطارس 31 نقطة .
7 - سنورس 27 نقطة .
8 - ببا 24 نقطة .
9 - اطسا 21 نقطة .
10 - مركز شباب الفيوم 24 نقطة .
11 - ابشواى 22 نقاط .
12 - راس غارب 20 نقطة .
13 - اهناسيا 17 نقطة .

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