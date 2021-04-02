مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار نجم الفريق بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب المدير الفني، في رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق، عن الفريق بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق، منذ بداية الموسم.





وأكد موسيماني لمجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط، بعدم الرغبة في استمرار اللاعب بين صفوفه، لعدم الاعتماد عليه بالشكل الكامل.





وأوضح، المدير الفني أنه يسعى للتعاقد مع لاعب آخر، خاصةً أن ربيعة لا يُلبي احتياجاته الفنية، وبالتالي سيكون من الأفضل خروجه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



